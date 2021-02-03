Более 10 парковочных мест в Бутырском районе столицы выставили на торги

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Милашенкова, 7к1 Карта всех событий

Более десяти парковочных мест в Бутырском районе выставлено на открытые аукционы. Об этом сообщает пресс-служба Центра управления городским имуществом.

По словам гендиректора Центра управления городским имуществом Александра Окунева, 11 парковочных мест расположены на улице Милашенкова, д. 7, корп. 1. Жители района могут приобрести подходящее место в подземном паркинге, где осуществляется круглосуточная охрана.

— Площадь лотов варьируется от 12,5 до 13,3 «квадрата», что позволит потенциальным покупателям подобрать комфортные места для своих автомобилей, — отметил Окунев.

Паркинг находится в десяти минутах ходьбы от Останкинской башни, рядом со станцией метро «Фонвизинская» и переходом на станцию монорельса «Улица Милашенкова».

Стартовая стоимость одного лота — от 917 тысяч до 975 тысяч рублей. Принять участие в аукционе может любой желающий, заявки принимаются до 2 марта, сообщает пресс-служба.

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