Организаторы шоу «Дом-2» выдвинули новое условие для будущих участников

Фото: youtube.com/Дом-2

Участница реалити-шоу «Дом-2» Надежда Ермакова заявила, что сотрудники проекта ищут новых героев для программы. Уточняется, что ищут героев, которые не пользовались услугами косметологов.

— «Дом-2» в новом формате и с новыми героями возвращается на российское телевидение! Мы запускаем кастинги по всей стране дистанционно! — сообщила Ермакова в Instagram.

По ее словам, героям должно быть до 25 лет, они должны продемонстрировать свои таланты и предоставить ссылки на выступления, раскрывающие их как творческих людей.

Предпочтение отдадут ярким, амбициозным молодым людям. Появилось и новое условие для героев: они должны быть «без тюнинга косметологов».

В комментариях пользователи посмеялись над объявлением о наборе и раскритиковали организаторов шоу: «Когда будет «Дом-2: кому за 30»; «Какая неприятная новость»; «Просто возраст 18–25 — это как раз когда поколение должно получать образование, а уйдя на проекты, ребята забывают о важном, перекрывая это желанием засветиться, попиариться, в поисках халявы».

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