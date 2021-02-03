Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Организаторы шоу «Дом-2» выдвинули новое условие для будущих участников
Фото: youtube.com/Дом-2

Организаторы шоу «Дом-2» выдвинули новое условие для будущих участников

Василий Плиткин

Звезды

Участница реалити-шоу «Дом-2» Надежда Ермакова заявила, что сотрудники проекта ищут новых героев для программы. Уточняется, что ищут героев, которые не пользовались услугами косметологов.

— «Дом-2» в новом формате и с новыми героями возвращается на российское телевидение! Мы запускаем кастинги по всей стране дистанционно! — сообщила Ермакова в Instagram.

По ее словам, героям должно быть до 25 лет, они должны продемонстрировать свои таланты и предоставить ссылки на выступления, раскрывающие их как творческих людей.

Предпочтение отдадут ярким, амбициозным молодым людям. Появилось и новое условие для героев: они должны быть «без тюнинга косметологов».

В комментариях пользователи посмеялись над объявлением о наборе и раскритиковали организаторов шоу: «Когда будет «Дом-2: кому за 30»; «Какая неприятная новость»; «Просто возраст 18–25 — это как раз когда поколение должно получать образование, а уйдя на проекты, ребята забывают о важном, перекрывая это желанием засветиться, попиариться, в поисках халявы».

Читайте также: Хабенский признался, что его приглашали заменить Собчак на «Дом-2»

телепроект «Дом-2»соцсетикосметологи
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пернатый спецназ: как птицы мира помогли победить в войне

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Почему дорожают ЖКУ

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Исторической науке грозит опасность

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Астролог, дай прогноз получше

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вместо эмоций один сплошной мат

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Родитель, учитель, советник: кто отвечает за воспитание детей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек беспримерной верности: памяти Василия Ланового

Все мнения
О проекте