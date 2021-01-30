Хабенский признался, что его приглашали заменить Собчак на «Дом-2»

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Российский актер Константин Хабенский признался, что его дважды приглашали стать ведущим телепроекта «Дом-2». Однако гонорар, озвученный руководством реалити-шоу, показался артисту не слишком привлекательным.

Хабенский отметил, что ему звонили с этим предложением два раза с разницей в год.

— Оба раза он застал меня в одном месте. Я оказывался в туалете. Мне было предложение временно заменить Ксению Собчак. Там сразу же была озвучена сумма. В первые 20 минут я мысленно потратил все деньги, которые мне предложили, и уже свободно и легко ждал, когда мне перезвонят, и я скажу: «А знаете, нет», — рассказал актер в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

По словам Хабенского, во второй раз произошло примерно то же самое, однако деньги мысленно он потратил за пять минут.

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