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Создатель шоу «Дом-2» собирается возродить проект и вернуть в него Ксению Собчак
Фото: youtube.com / Ксения Собчак

Создатель шоу «Дом-2» собирается возродить проект и вернуть в него Ксению Собчак

Никита Абрамов

Звезды

Основатель телепроекта «Дом-2» Валерий Комиссаров планирует возродить реалити-шоу, а также пригласить туда для участия старых звезд. Он уверен, что сможет вернуть интерес зрителей к передаче и поднять рейтинги.

— После того как в 2014 году я перестал заниматься «Домом-2», у проекта стали очень сильно падать рейтинги! Он стал меняться не в ту сторону, которую я придумал изначально. На проекте стали считать: покажи непристойность — и тебя будут смотреть. Ни в коем случае! — рассказал Комиссаров.

По его словам, за время его отсутствия проект не приобрел ни одной звезды уровня Ольги Бузовой, Ксении Бородиной или Виктории Бони.

Комиссаров обратился к телеканалу ТНТ с просьбой отдать ему права на телешоу.

— Я был бы рад пригласить и Ксюшу Собчак. С ней надо отдельно говорить на эту тему. И не исключено, что она согласится. В общем, у меня есть масса интересных идей! — цитирует основателя телепроекта 5-tv.ru.

Также он отметил, что готов позвать певицу Ольгу Бузову и телезвезду Ксению Бородину.

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Ксения Собчактелепроект «Дом-2»ведущая программы
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