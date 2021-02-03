Тизер «Невероятных» выпустил телеканал HBO

Фото: Amediateka/youtu.be/VVg2aW03Uao

Первый тизер сериала «Невероятные» выпустил телеканал HBO. Новый проект снят в жанре фантастической драмы. Режиссером выступил Джосс Уидон, снявший всем известных «Мстителей» и другие знаменитые фэнтези. Об этом сообщает New Inform.

События нового сериала происходят в Викторианскую эпоху. Согласно сюжету несколько женщин узнают, что обладают удивительными способностями, которых не может быть у обычного человека. Благодаря этому жизнь каждой героини делится на «до» и «после». В дальнейшем им предстоит испытать себя в борьбе с безжалостными врагами, а также спасти мир.

Главные роли в «Невероятных» исполнили Анна Дэвлин, Элизабет Беррингтон, Бен Чаплин, Бретт Кертис и другие.

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