Число мест ДТП на столичных дорогах сократилось почти на 30 процентов за 2020 год

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

За 2020 год число аварийных участков на столичных дорогах сократилось почти на 30 процентов. Об этом рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

По сравнению с 2019 годом количество мест концентрации ДТП уменьшилось на 29 процентов, уточнили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что за прошлый год снизилось также количество пострадавших в очагах аварии. Число раненых сократилось на 41 процент, число погибших — на 36 процентов.

Уточняется, что положительные изменения связаны с профилактическими мероприятиями, которые проводила Госавтоинспекция в течение 2020 года, сообщает ТАСС.

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