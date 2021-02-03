Число мест ДТП на столичных дорогах сократилось почти на 30 процентов за 2020 год
За 2020 год число аварийных участков на столичных дорогах сократилось почти на 30 процентов. Об этом рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.
По сравнению с 2019 годом количество мест концентрации ДТП уменьшилось на 29 процентов, уточнили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что за прошлый год снизилось также количество пострадавших в очагах аварии. Число раненых сократилось на 41 процент, число погибших — на 36 процентов.
Уточняется, что положительные изменения связаны с профилактическими мероприятиями, которые проводила Госавтоинспекция в течение 2020 года, сообщает ТАСС.
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