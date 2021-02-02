Движение на участке МКАД восстановили после аварии

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Россия, Москва, МКАД, 14-й километр Карта всех событий

Движение автотранспорта на 14-м километре Московской кольцевой автодороги восстановлено после аварии.

Ранее сообщалось, что столкновение произошло на 14-м километре внутренней стороны магистрали между легковым и грузовым автомобилем. В результате ДТП никто не пострадал. Движение по трем полосам МКАД в районе аварии было перекрыто.

К настоящему времени движение автомобилей на данном участке МКАД восстановлено, сообщается в официальном Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

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