Украинский политолог назвал невозможным, но логичным импичмент Зеленского

Фото: president.gov.ua / Пресс-служба администрации президента Украины

Решение о запуске процедуры импичмента президента Владимира Зеленского назвал логичным украинский политолог Михаил Погребинский. Об этом сообщает телеканал «360».

По словам эксперта, современные реалии объясняют, почему лидер Украины оказался негодным, однако перспектив у импичмента нет.

— Повод поговорить о том, что президент у нас как бы негодный, есть. Поэтому я считаю, что идея вполне рабочая, — отметил Михаил Погребинский.

При этом он подчеркнул, что реализовать данную идею невозможно, так как она будет охарактеризована политическим давлением.

— Противники у действующего украинского президента есть как с левой, так и с правой стороны, условно говоря. Это те, кто поддерживают Медведчука и Порошенко, — добавил политолог.

Однако они в меньшинстве, пояснил эксперт.

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