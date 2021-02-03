Политолог прокомментировал введение Зеленским санкций против украинских телеканалов

Фото: president.gov.ua / Пресс-служба администрации президента Украины

Введение санкций в отношении телеканала «112 Украина», а также вещающего под его логотипом регионального телевидения и канала Newsone прокомментировал политолог Владислав Ганжара, сообщает RT.

Ранее стало известно, что по решению Владимира Зеленского вступили в силу санкции, которые принял Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), в отношении телеканалов Newsone и «112 Украина», а также вещающих под логотипом последнего региональных каналов.

— Есть четкое понимание того, что эти меры направлены против того ряда украинских телеканалов, который хоть как-то прорывает вакуум информационной пропаганды, выстроенной на антироссийской риторике, — считает Владислав Ганжара.

По его мнению, украинские власти во главе с президентом Владимиром Зеленским не готовы пойти на это. Политолог добавил, что подобные меры только доказывают, что свобода слова на Украине отсутствует, и демократии вовсе нет.

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