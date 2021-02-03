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Зеленский ввел санкции против нескольких украинских телеканалов
Владимир Зеленский поручил украинскому МИДу проинформировать о введении санкций Евросоюз и США / Фото: president.gov.ua / официальное интернет-представительство президента Украины

Зеленский ввел санкции против нескольких украинских телеканалов

Юлия Курганова

В мире

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций против нескольких телевизионных каналов: «112 Украина» и региональных каналов под его логотипом, а также NewsOne. Соответствующий указ разместили во вторник, 2 февраля, на сайте главы страны.

Также под санкции попали телерадиокомпания «Новый формат ТВ», «Партнер ТВ», «112», ООО «ТВ Выбор» и другие. Срок ограничений составляет пять лет.

Кроме того, персональные санкции введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканала «Зик».

Украинский лидер поручил украинскому Министерству иностранных дел проинформировать о введении санкций Евросоюз и Соединенные Штаты и «поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер».

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