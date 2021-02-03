«Эпоха Зеленского заканчивается»: политологи объяснили блокировку украинских телеканалов

Фото: president.gov.ua / Пресс-служба администрации президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский боится критики со стороны оппозиционного блока относительно реализации Минских соглашений и урегулирования ситуации в Донбассе — именно это стало причиной блокировки телеканалов «112», ZIK и NewsOne. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказали российские политологи.

Ранее три телеканала одновременно прекратили вещание на Украине по указу президента страны. Они продолжат вести трансляции на онлайн-платформах.

— Зеленский пытается заблокировать критику со стороны оппозиционного блока. Критика со стороны Порошенко и других представителей правого блока его не смущает — относительно нее он как раз ведет себя достаточно правильно. Более того, свой рейтинг он пытается восстановить за счет радикально настроенных националистов в стране. Зато голоса тех, кто недоволен действиями президента по отношению к России, выполнению Минских соглашений, урегулированию ситуации в Донбассе, к реальной, а не объявленной борьбе с коррупцией и олигархами, лидеру страны важно заблокировать, — считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

По мнению политолога, теперь Зеленский надеется, что оставшуюся часть работы по цензурированию несогласных медиа сделают его «друзья на Западе»:

— Судя по поведению того же «Ютуба» в отношении российских СМИ, площадка, на которой продолжают вещать телеканалы, вполне может закрыть заблокированные президентом каналы.

Фото: flickr.com / Adam Jones

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев предположил, что усиление цензуры Зеленского — попытка президента удержать свой рейтинг после того, как США перестали оказывать ему поддержку:

— Приход нового президента Штатов Джо Байдена означает, что эпоха Зеленского заканчивается. Вспомните: именно действующий лидер Украины предоставил материалы, на основании которых ФБР проводило расследование в отношении Байдена. Зеленский занял четкую протрампистскую позицию, и ему этого не простят. Излишним миролюбием Байден точно не страдает. Вопрос только в том, дотерпит ли он до истечения полномочий нынешнего президента Украины или организует новый майдан? Зеленский, конечно, тоже задается этим вопросом, уходить ему не хочется, да и некуда: на Украине экс-президент — всегда подударная фигура. Потому сейчас он пытается взять контроль над СМИ, причем, как я подозреваю, не только над пророссийскими, но и над националистическими: Зеленский старается изображать центристский путь, потому для него одинаково опасны и миролюбивые, и ультрашовинистские круги.

Впрочем, Жарихин предположил, что команда Байдена продолжит поддерживать тесные отношения с Зеленским, даже несмотря на то, что политик «оступился». Именно поэтому запрет телеканалов не найдет осуждения на Западе, а, напротив, может показаться жестом лояльности.

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