«Это звоночек»: к чему приведет помощь Байдена Украине

Фото: flickr.com / Iowa Public Radio Images

Администрация Байдена пообещала Украине военную и экономическую помощь. Какие «сюрпризы» приготовил России на Украине новый американский президент, «Вечерняя Москва» попыталась выяснить у политологов.

Не прошло и месяца после инаугурации президента Джозефа Байдена, как его госсекретарь Энтони Блинкен в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой пообещал Украине активную военную и экономическую помощь.

Военный аналитик Дмитрий Таран полагает, что активизация поддержки американским правительством Украины может привести к эскалации в Донбассе.

— Если посмотреть на период с 2014 по 2021 год, то ясно, что, пока у власти были демократы, война в Донбассе шла активно. Но потом пришел Трамп, и это стало сдуваться, война стала вялотекущей. И сейчас, после инаугурации Байдена, на Украине начались призывы. Там гоняются за призывниками, идет укомплектация срочников в ВС. Это звоночек. Зеркально ДНР тоже объявила о мобилизации и работе с призывниками. Вероятно, дело идет к возможному обострению на линии разграничения, — сказал он.

Заявление Блинкена о военно-экономической помощи, по его оценкам, — это не что иное, как «сигналы» Киеву, Донбассу и Москве относительно того, что обострение будет. При этом исход этой затеи формально с целью «возврата» Украине ДНР и ЛНР совсем не ясен, считает Таран:

— Оно может привести к разным результатам. Не совсем даже запланированным. И может закончиться переформатированием и завершением Майдана.

Эксперт РИСИ, американист Илья Кравченко тоже считает, что администрация Байдена будет действовать жестче на Украине, чем трамповская.

— Новая администрация будет действовать в более наступательном русле, чем Трамп. Это вызвано рядом факторов. Администрация Байдена уже дала понять, что, несмотря на продление СНВ-3, диалог будет идти в жесткой форме, включая вопросы по «Северному потоку — 2» и украинскому конфликту. Мы уже видим поступательное движение в этом направлении. Решение об усилении военной помощи Украине говорит не о смягчении конфликта в Донбассе и мирном урегулировании, а об ужесточении. Это бодрое начало может привести к усилению напряженности на украинском направлении, — отметил он.

Кравченко при этом считает, что ужесточение совсем не обязательно означает новые эскалации на линии соприкосновения огня на востоке Украины. Вашингтон просто будет всем своим видом показывать, что не смирился с поведением России в Крыму и Донбассе.

— Концепция глобального доминирования, которая при Трампе начала меняться, при Байдене вернется к своему классическому очертанию. Байден будет давать понять, что США не намерены спускать все на тормозах и бросать Украину, а готовы усиливать военную поддержку, — подчеркнул Кравченко.

Недавно украинский президент Владимир Зеленский обратился к Джозефу Байдену с просьбой ускорить процесс вступления Украины в НАТО.

— Мистер президент, почему мы до сих пор не в НАТО? — спросил Зеленский в одном из недавних интервью.

Американист сомневается, что в условиях растущих внутренних проблем, связанных с COVID-19, Вашингтон готов пойти на такой шаг. Но как только они будут решены, Байден вернется к теме расширения военного альянса.

Читайте также: В Кремле сообщили, что Россия категорически не согласна с позицией США по Украине