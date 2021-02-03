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Начавшийся в Москве снегопад продлится больше суток
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Начавшийся в Москве снегопад продлится больше суток

Анастасия Чанцева

Город

Снегопад в столичном регионе продлится чуть больше суток, основное усиление ожидается под вечер. Об этом сообщила специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

— Снегопад в Москве продлится до завтрашнего вечера. Так что снег в Москве будет идти чуть больше суток, основное усиление снегопада придется на вечернее время и на завтрашние дневные часы, — уточнила Волосюк.

За это время выпадет 3 миллиметра осадков, уже вечером высота снежного покрова вырастет на 2–3 сантиметра, а к утру сугробы подрастут на 4–5 сантиметров, сообщает РИА Новости.

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