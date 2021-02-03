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Полиция задержала подозреваемого в краже четырех баранов в Новой Москве
Фото: pixabay / Maximilian Weber

Полиция задержала подозреваемого в краже четырех баранов в Новой Москве

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, поселение Роговское Карта всех событий

Полиция задержала подозреваемого в краже скота в Новой Москве. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Ранее в правоохранительные органы поступило сообщение от 51-летнего жителя поселения Роговское. Неизвестный мужчина проник в его загон для скота и похитил четырех баранов. После заявления полиция выехала на место происшествия и задержала подозреваемого в деревне Кресты. Им оказался 32-летний приезжий мужчина.

По данным МВД, подозреваемый проник на территорию фермы и выкрал скот, желая незаконно продать баранов. Уточняется, что в настоящее время животных вернули владельцу.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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