Полиция задержала подозреваемого в краже четырех баранов в Новой Москве
Полиция задержала подозреваемого в краже скота в Новой Москве. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Ранее в правоохранительные органы поступило сообщение от 51-летнего жителя поселения Роговское. Неизвестный мужчина проник в его загон для скота и похитил четырех баранов. После заявления полиция выехала на место происшествия и задержала подозреваемого в деревне Кресты. Им оказался 32-летний приезжий мужчина.
По данным МВД, подозреваемый проник на территорию фермы и выкрал скот, желая незаконно продать баранов. Уточняется, что в настоящее время животных вернули владельцу.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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