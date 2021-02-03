Поклонники Крида обрушили свое негодование на певца из-за неприличного жеста
Российский певец Егор Крид решил принять участие в съемках восьмого сезона шоу «Голос. Дети». Однако от его поведения на съемках поклонники пришли в бешенство.
Певец опубликовал несколько фотографий со съемок проекта, на одной из которых он позирует в кресле и показывает в камеру неприличный жест. Однако среди подписчиков это вызвало бурный шквал негодования.
— g0l0$ deT1, — подписал пост Крид.
Понимая, что фотография вызовет скандал, певец опубликовал у себя в Instagram несколько снимков заново, однако уже без фото с неприличным жестом.
Читайте также: Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»