Поклонники Крида обрушили свое негодование на певца из-за неприличного жеста

Фото: instagram.com/egorkreed

Российский певец Егор Крид решил принять участие в съемках восьмого сезона шоу «Голос. Дети». Однако от его поведения на съемках поклонники пришли в бешенство.

Певец опубликовал несколько фотографий со съемок проекта, на одной из которых он позирует в кресле и показывает в камеру неприличный жест. Однако среди подписчиков это вызвало бурный шквал негодования.

— g0l0$ deT1, — подписал пост Крид.

Понимая, что фотография вызовет скандал, певец опубликовал у себя в Instagram несколько снимков заново, однако уже без фото с неприличным жестом.

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