Более 5 тысяч семей в Подмосковье получили выплату для новорожденных за январь

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Выплату для новорожденных детей в Подмосковье получили 5027 семей с начала 2021 года. Об этом сообщает телеканал «360».

Правительство выделяет семьям, в которых родился ребенок, 20 тысяч рублей.

— Выплату на приобретение средств для ухода за новорожденными начисляют при соблюдении одного главного условия — регистрации рождения органами записи актов гражданского состояния Московской области, — рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Деньги поступают на расчетный счет одного из родителей в течение десяти рабочих дней.

Напомним, что с сентября 2019 года женщинам, родившим ребенка в Московской области, предлагают на выбор набор «Я родился в Подмосковье» или 20 тысяч рублей. Всего с начала запуска программы такие выплаты получили более 92 тысяч семей в области.

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