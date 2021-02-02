Люцифер, Искра и Кассиопея: почему москвичи выбирают редкие имена для детей
Родители стали чаще давать своим детям необычные имена, чтобы они могли выделяться. Однако попытка блеснуть оригинальностью может обернуться большим грузом для потомков, считают опрошенные «Вечерней Москвой» эксперты.
В 2020 году в столице России на свет появились не только тысячи маленьких Михаилов и Полин, но и новорожденные с действительно оригинальными именами. К примеру, жители столицы называли своих малышей Стефания, Кассиопея, Дионис и даже Люцифер.
По мнению семейного психолога и психотерапевта Марины Слиньковой, родители дают редкие имена своим детям, желая конкретным образом определить их судьбу. При этом важно не само имя — не оно отвечает за будущее ребенка, а сам факт выбора имени опекуном и то, что в него закладывается.
В свою очередь семейный психотерапевт, нарративный практик, детский психолог и писатель Екатерина Бурмистрова обратила внимание на то, насколько широк спектр «изобретаемых» имен. С одной стороны, некоторые родители тяготеют к тому, чтобы наречь потомков именами с религиозным или сугубо русским культурным подтекстом (Златослава и другие). С другой стороны, двух малышек в Москве в прошлом году назвали Искра. Как отметила эксперт, это имя, напротив, совсем не связано с нашей культурой.
— По сути, это поиск оригинальности, попытка выделиться. И вместе с тем в некоторых случаях это поиск наших корней либо стремление сделать ребенка похожим, например, на любимого героя, — пояснила Бурмистрова.
Она подчеркнула, что попытка придать оригинальность с помощью имени может привлечь совсем не то внимание, на которое рассчитывают взрослые.
— Ребенка, например, хотят назвать Джон Леннон, но через 5, 10, 15 или 20 лет имя зазвучит совсем по-другому. Нестандартный выбор имени может сделать из ребенка белую ворону, и самое главное, что этот выбор сделали за ребенка, — сказала собеседница «ВМ».
Перед тем как выбрать имя ребенку, нужно подумать наперед: как оно будет звучать и что будет означать спустя годы?
Отметим также, что в 2020 году жители столицы выбирали для своих новорожденных малышей древнегреческие божественные имена (Афина, Одиссей, Афродита), а также двойные или тройные имена (Венера-Вероника, Шанталь Дороте Мари, Патрисия Деметра Пейдж). Кроме того, детей нарекали именами, связанными со звездами (Кассиопея), именами, имеющими связь с известными личностями (Корней, Леонардо, Рианна, Гарри).
Читайте также: В России предложили создать систему бесплатного государственного репетиторства