Люцифер, Искра и Кассиопея: почему москвичи выбирают редкие имена для детей

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Родители стали чаще давать своим детям необычные имена, чтобы они могли выделяться. Однако попытка блеснуть оригинальностью может обернуться большим грузом для потомков, считают опрошенные «Вечерней Москвой» эксперты.

В 2020 году в столице России на свет появились не только тысячи маленьких Михаилов и Полин, но и новорожденные с действительно оригинальными именами. К примеру, жители столицы называли своих малышей Стефания, Кассиопея, Дионис и даже Люцифер.

По мнению семейного психолога и психотерапевта Марины Слиньковой, родители дают редкие имена своим детям, желая конкретным образом определить их судьбу. При этом важно не само имя — не оно отвечает за будущее ребенка, а сам факт выбора имени опекуном и то, что в него закладывается.

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В свою очередь семейный психотерапевт, нарративный практик, детский психолог и писатель Екатерина Бурмистрова обратила внимание на то, насколько широк спектр «изобретаемых» имен. С одной стороны, некоторые родители тяготеют к тому, чтобы наречь потомков именами с религиозным или сугубо русским культурным подтекстом (Златослава и другие). С другой стороны, двух малышек в Москве в прошлом году назвали Искра. Как отметила эксперт, это имя, напротив, совсем не связано с нашей культурой.

— По сути, это поиск оригинальности, попытка выделиться. И вместе с тем в некоторых случаях это поиск наших корней либо стремление сделать ребенка похожим, например, на любимого героя, — пояснила Бурмистрова.

Она подчеркнула, что попытка придать оригинальность с помощью имени может привлечь совсем не то внимание, на которое рассчитывают взрослые.

— Ребенка, например, хотят назвать Джон Леннон, но через 5, 10, 15 или 20 лет имя зазвучит совсем по-другому. Нестандартный выбор имени может сделать из ребенка белую ворону, и самое главное, что этот выбор сделали за ребенка, — сказала собеседница «ВМ».

Перед тем как выбрать имя ребенку, нужно подумать наперед: как оно будет звучать и что будет означать спустя годы?

Отметим также, что в 2020 году жители столицы выбирали для своих новорожденных малышей древнегреческие божественные имена (Афина, Одиссей, Афродита), а также двойные или тройные имена (Венера-Вероника, Шанталь Дороте Мари, Патрисия Деметра Пейдж). Кроме того, детей нарекали именами, связанными со звездами (Кассиопея), именами, имеющими связь с известными личностями (Корней, Леонардо, Рианна, Гарри).

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