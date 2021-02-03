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Два ребенка пострадали в результате ДТП на пешеходном переходе в Южном Бутове
ДТП возле метро Люблино / Фото: Павел Волков

Два ребенка пострадали в результате ДТП на пешеходном переходе в Южном Бутове

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Изюмская улица, 52 Карта всех событий

Два ребенка пострадали в результате ДТП в Южном Бутове. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на Изюмской улице, в районе дома 52. По предварительным данным, водитель автомобиля не снизил скорость перед пешеходным переходом и наехал на двух детей примерно 10 лет. Отмечается, что оба ребенка были доставлены в больницу.

В департаменте напомнили, что тормозной путь автомобиля, который едет со скоростью 60 километров в час, составляет 16 метров. Однако зимой из-за погодных условий стоит начинать торможение еще раньше. Столкновение пешехода с автомобилем на скорости 60 километров в час может привести к летальному исходу, отметили в пресс-службе.

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