Около 170 пожарных тушат горящий склад в Красноярске

Фото: АГН Москва

Около 170 пожарных тушат возгорание на складе в Красноярске и ищут пропавших коллег. Об этом в среду, 3 февраля, рассказали в пресс-службе МЧС России по Красноярскому краю.

Отмечается, что к тушению пожара задействованы более 50 единиц техники. К разбору сгоревших конструкций склада также привлечены три специализированных крана, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в здании склада автозапчастей на улице Калинина. Огонь распространился на площади 3,5 тысячи квадратных метров. По данным МЧС, в здании мог находиться человек. Также появилась информация, что во время тушения возгорания пропали трое пожарных.

Видео: Пресс-служба МЧС России по Красноярскому краю

Читайте также: Суд рассмотрит дело об убийстве воспитательницы в детском саду в Воскресенске