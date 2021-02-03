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Андрей Бочкарев отчитался о работе столичного Стройкомплекса за год
Фото: @depstroimos / Официальный аккаунт Департамента строительства города Москвы в twitter

Андрей Бочкарев отчитался о работе столичного Стройкомплекса за год

Василиса Чернявская 

Город

В среду, 3 февраля, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев подвел итоги работы столичного Стройкомплекса за прошедший год. Столица, по его словам, оказалась на передовой борьбы с невидимым врагом — пандемией опасного вируса.

— Часть строек была приостановлена по санитарным нормам. Так мы заботились о здоровье рабочих. Кроме того, инвесторы и город пересмотрели свои финансовые планы по части сроков реализации проектов, — отметил он. — Правительство Москвы сделало все возможное для сокращения негативного влияния пандемии на отрасль — реализован комплекс мер для поддержки сферы.

Усилия столичного Стройкомплекса были сосредоточены на четырех главных задачах: не допустить кризиса в отрасли, сохранить темпы реализации городских проектов, сформировать возможность для дальнейшего развития Москвы и реализовать меры по борьбе с коронавирусом.

— Главный итог нашей работы — сохранение ранее набранных темпов градостроительного развития по всем ключевым направлениям, — продолжил Андрей Бочкарев. — Будем продолжать.

По его словам, транспортное развитие остается ключевым приоритетом градостроительной политики мэра Москвы Сергея Собянина. С этими задачами в 2020 году город справился полностью.

— По итогам прошлого года построено почти 18 километров линий метро и семь станций, — сказал заммэра. — В самый разгар пандемии открыто пассажирское движение по новой радиальной линии столичной подземки — Некрасовской. В конце года ввели станцию Большого кольца «Электрозаводская» и завершили строительство еще двух станций на восточном участке линии — «Карамышевская» и «Мневники». Их ввод намечен на ближайшее время. В настоящее время ведется работа по интеграции этого участка Большого кольца и пусконаладка оборудования. В марте надеемся запустить участок.

Глава столичного Стройкомплекса подчеркнул, что Москва в очередной раз перевыполнила план по вводу улично-дорожной сети: реконструировано и построено 124,5 километра дорог, 25 мостов, эстакад, тоннелей и 23 пешеходных перехода.

— Несмотря на кризис, сопровождавший пандемию, нам удалось не только удержать привычные объемы ввода недвижимости, но даже нарастить их, — продолжил Андрей Бочкарев.

Также продолжается работа на Московских центральных диаметрах и их интеграция в общую транспортную сеть столицы и области.

— Это масштабный проект, который разгрузит часть крупных магистралей и станций метро, — отметил заммэра.

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