В Москве заканчивается обсуждение по проекту Бирюлевской линии метро

Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Во вторник, 2 февраля, заканчиваются обсуждения по проекту Бирюлевской линии. Опрос проводят на портале «Активный гражданин».

Все предложения граждан, полученные в ходе электронных общественных обсуждений, будут рассмотрены разработчиками проектов. Новую ветку ждут в семи районах столицы.

Добраться до центров городского притяжения на юге Москвы станет проще и удобнее благодаря Бирюлевской линии метрополитена. Новая линия будет пересекаться с Троицкой и Замоскворецкой линиями метро, Московским центральным кольцом, пятым Московским центральным диаметром и Большой кольцевой линией метро. Альтернативные маршруты передвижения получат более 700 тысяч москвичей, живущих и работающих в зоне ее влияния.

— Станция «ЗИЛ» Бирюлевской линии будет связана транспортно-пересадочным узлом с одноименной станцией Московского центрального кольца и станцией «ЗИЛ» Троицкой линии метрополитена. В Нагатинской пойме появится пересадка со станции «Остров мечты» Бирюлевской линии на станцию «Технопарк» Замоскворецкой линии. На станции «Кленовый бульвар» будет организована пересадка на Большое кольцо, — пояснила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Со станции «Бирюлево» пассажиры метро смогут пересесть на поезда Московской железной дороги. «Бирюлево» станет частью пятого маршрута диаметров.

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