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Столичный дептранс рассказал об истории освещения московского метро
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Столичный дептранс рассказал об истории освещения московского метро

Анастасия Волоснова

Город

В столичном департаменте транспорта рассказали об истории освещения московского метро. Информацию опубликовала пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

По словам пресс-службы, первой станцией, куда провели свет, стала «Добрынинская». Отмечается, что на тот момент она носила название «Серпуховская».

— На ней впервые применили люминесцентное освещение — это было большой редкостью и сильно удивило пассажиров, привыкших к полумраку, — пояснили в дептрансе.

В ведомстве добавили, что сейчас пассажиров московского метро хорошим освещением удивить сложно, так как в подземке светло и ночью, и днем. Москвичи могут спокойно читать книги и делать записи на станциях и в вагонах, отметили в пресс-службе.

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