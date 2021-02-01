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Приложение «Метро Москвы» стало платиновым призером премии AVA Digital Awards 2021
приложение метро Москвы телефон

Приложение «Метро Москвы» стало платиновым призером премии AVA Digital Awards 2021

Анастасия Волоснова

Город

Приложение «Метро Москвы» признали лучшим в номинации «Приложение для госсектора» премии AVA Digital Awards 2021. Об этом рассказала пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

Жюри присвоило приложению столичного метро звание платинового призера. «Метро Москвы» стало первым по качеству среди 2500 претендентов в категории «Приложение для госсектора».

Уточняется, что премия является международной, она проходила в Далласе, штата Техас.

— Мы опередили приложения управления водным транспортом Сан-Франциско и метрополитена Лос-Анджелеса, встав в один ряд крупнейшими компаниями-призерами: Microsoft, AT&T Business Multimedia Solutions, American Medical Association и другими, — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города столицы Максим Ликсутов.

Заммэра добавил, что главным критерием качества приложения являются сами пользователи сервиса. В настоящее время приложением пользуются 4,4 миллиона человек, отметил Максим Ликсутов.

Во время отбора кандидатов члены жюри отметили удобство использования, клиентоориентированность, эффективность и дизайн приложения «Метро Москвы», пояснил директор по маркетингу AVA Digital Awards Бри Байндер

— Мы поздравляем Московский метрополитен и желаем ему постоянного роста и успехов в развитии цифровых сервисов для пассажиров‎, — сообщил Бри Байндер.

Приложение позволяет пассажирам московского метро управлять картой «Тройка», покупать онлайн любые билеты, проверять загруженность поездов, а также предоставляет другие цифровые услуги.

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