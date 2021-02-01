Приложение «Метро Москвы» стало платиновым призером премии AVA Digital Awards 2021

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Приложение «Метро Москвы» признали лучшим в номинации «Приложение для госсектора» премии AVA Digital Awards 2021. Об этом рассказала пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

Жюри присвоило приложению столичного метро звание платинового призера. «Метро Москвы» стало первым по качеству среди 2500 претендентов в категории «Приложение для госсектора».

Уточняется, что премия является международной, она проходила в Далласе, штата Техас.

— Мы опередили приложения управления водным транспортом Сан-Франциско и метрополитена Лос-Анджелеса, встав в один ряд крупнейшими компаниями-призерами: Microsoft, AT&T Business Multimedia Solutions, American Medical Association и другими, — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города столицы Максим Ликсутов.

Заммэра добавил, что главным критерием качества приложения являются сами пользователи сервиса. В настоящее время приложением пользуются 4,4 миллиона человек, отметил Максим Ликсутов.

Во время отбора кандидатов члены жюри отметили удобство использования, клиентоориентированность, эффективность и дизайн приложения «Метро Москвы», пояснил директор по маркетингу AVA Digital Awards Бри Байндер

— Мы поздравляем Московский метрополитен и желаем ему постоянного роста и успехов в развитии цифровых сервисов для пассажиров‎, — сообщил Бри Байндер.

Приложение позволяет пассажирам московского метро управлять картой «Тройка», покупать онлайн любые билеты, проверять загруженность поездов, а также предоставляет другие цифровые услуги.

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