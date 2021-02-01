Северный вестибюль станции метро «Кропоткинская» заработал в штатном режиме

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, метро Кропоткинская Карта всех событий

Северный вестибюль станции московского метро «Кропоткинская» Сокольнической линии вернулся к привычному режиму работы. Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Утром в понедельник, 1 февраля, вестибюль «Кропоткинской» закрывали на вход и выход по требованию полиции. Пассажиров метро просили пользоваться южным вестибюлем.

Ранее появилось сообщение о восстановлении движения на Калужско-Рижской линии столичного метро. Проезд по ветке был затруднен из-за инцидента с неисправностью вагона поезда.

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