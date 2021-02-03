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За год сдадут 58 корпусов домов для обманутых дольщиков в Москве
Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

За год сдадут 58 корпусов домов для обманутых дольщиков в Москве

Василиса Чернявская 

Город

За год сдадут 58 корпусов домов для обманутых дольщиков. Об этом в среду, 3 февраля, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Всего за десять лет в столице построено 173 корпуса в жилых комплексах-долгостроях и квартирами обеспечены 19 262 семей дольщиков, — сообщил он.

По его словам, в 2020 году Стройкомплекс Москвы вышел на рекорд по объемам и ввел 34 дома для передачи квартир московским дольщикам, обеспечив жильем 2 892 человека.

— В 2021 году согласно «дорожной карте» мы планируем достроить 58 корпусов, — отметил заммэра. — За два года планируем решить проблемы всех оставшихся обманутых дольщиков.

Читайте также: Проблемы столичных дольщиков решают после обследования домов

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