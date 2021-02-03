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Россия, Москва, Малое кольцо Московской железной дороги, станция Черкизово Карта всех событий

Вокзал «Черкизово» откроют в марте — апреле. Об этом в среду, 3 февраля, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Сложный и важный объект для развития третьего Московского центрального диаметра, — отметил заммэра.

Он располагается на территории железнодорожной станции Черкизово Малого кольца Московской железной дороги.

Для удобства пассажиров на станции Черкизово сейчас строят новый вокзальный терминал, в который войдут две платформы, вестибюль и надземный переход к станции Локомотив Московского центрального кольца.

— Ведется отделка и пусконаладка, — сказал Андрей Бочкарев. — Новый железнодорожный вокзал «Восточный», строится на базе ТПУ «Черкизово» и будет выполнять роль транзитного хаба для движения поездов на восток и использовать 3-й путь на Московском центральном кольце.

Частично разгрузит Курский вокзал для присоединения его к МЦД-2 и МЦД-4.

— Завершаются работы по строительству двух платформ для поездов дальнего следования, нового пассажирского терминала с залом ожидания на 200 человек и вестибюля с надземным переходом к платформе МЦК, — сказал он.

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