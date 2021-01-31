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Онлайн-экскурсии об истории столичных вокзалов появились на платформе #Москвастобой
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Онлайн-экскурсии об истории столичных вокзалов появились на платформе #Москвастобой

Татьяна Плотникова

Культура

На медиаплатформе #Москвастобой появилась серия онлайн-экскурсий «Москва вокзальная», посвященных истории столичных вокзалов.

Шесть экскурсий расскажут исторические факты и интересные факты о вокзалы Москвы. Например, посетители виртуальных экскурсий узнают, когда был построен первый вокзал на Комсомольской площади, сколько раз перестраивался Ярославский вокзал, почему на Казанский вокзал можно приехать без чемодана.

Экскурсии будут выходить на медиаплатформе #Москвастобой дважды в неделю, по средам и субботам. Первая экскурсия, посвященная Ленинградскому вокзалу, уже доступна на медиаплатформе #Москвастобой.

Далее зрителей ждут экскурсии, посвященные Казанскому, Киевскому и Ярославскому вокзалам. В пятом выпуске экскурсоводы расскажут о Комсомольской площади. Заключительная экскурсия цикла будет посвящена истории малых вокзалов столицы.

Все экскурсии будут доступны на официальном сайте проекта #Москвастобой столичного комитетом по туризму.

Ранее сообщалось, что на платформе #Москвастобой появилась онлайн-экскурсия, посвященная испанским художникам.

Читайте также: Столичные библиотеки пригласили горожан на виртуальные экскурсии по странам мира

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