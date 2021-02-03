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РЖД увеличат количество поездов дальнего следования
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

РЖД увеличат количество поездов дальнего следования

Кирилл Николаев

Транспорт

Российские железные дороги (РЖД) планируют увеличить частоту курсирования поездов дальнего следования по нескольким направлениям со второй половины февраля. Об этом в среду, 3 февраля, сообщили в пресс-службе холдинга.

РЖД ожидает рост пассажиропотока в феврале и марте. В связи с этим изменения коснутся порядка 20 пар круглогодичных поездов, которые следуют по маршрутам Белгород — Санкт-Петербург, Нижний Новгород — Москва, Астрахань — Москва, Волгоград — Москва и другим.

Также во время февральских и мартовских праздников «Федеральная пассажирская компания» собирается назначить около 100 дополнительных поездов на наиболее востребованных направлениях. В праздничные дни пиковыми датами выезда ожидаются 20 февраля и 5 марта, а в обратном направлении — 23 февраля и 8 марта, сообщает ТАСС.

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