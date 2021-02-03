РЖД увеличат количество поездов дальнего следования

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Российские железные дороги (РЖД) планируют увеличить частоту курсирования поездов дальнего следования по нескольким направлениям со второй половины февраля. Об этом в среду, 3 февраля, сообщили в пресс-службе холдинга.

РЖД ожидает рост пассажиропотока в феврале и марте. В связи с этим изменения коснутся порядка 20 пар круглогодичных поездов, которые следуют по маршрутам Белгород — Санкт-Петербург, Нижний Новгород — Москва, Астрахань — Москва, Волгоград — Москва и другим.

Также во время февральских и мартовских праздников «Федеральная пассажирская компания» собирается назначить около 100 дополнительных поездов на наиболее востребованных направлениях. В праздничные дни пиковыми датами выезда ожидаются 20 февраля и 5 марта, а в обратном направлении — 23 февраля и 8 марта, сообщает ТАСС.

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