«Не считаю, что все зарплаты справедливы»: Бородина ответила на травлю в соцсетях

Фото: instagram.com/borodylia

Телеведущая Ксения Бородина после публикации в Instagram поста о зарплатах россиян в 20 тысяч рублей подверглась нападкам со стороны подписчиков.

— Я не виновата в зарплате 20 тысяч рублей, — заявила Бородина. — Я плачу налоги. Сколько вы зарабатываете, меня не интересует. Сколько зарабатываю я, я не говорю — нормального человека это не должно интересовать. Но я знаю, что такое 20 тысяч, и знаю, что такое меньше 20 тысяч. Я не сказала, что люди, которые зарабатывают 20 тысяч, — дураки. Я сказала, не пишите мне, не выливайте свой гнев и агрессию на меня, потому что я в этом не виновата. Это лично ваш выбор. Я не считаю, что все зарплаты справедливы. Я никогда этого не говорила, — пояснила телеведущая.

Бородина записала видеообращение в сторис, подчеркнув, что ее совсем не так поняли, но свой пост она считает правильным и вполне уместным. Телеведущая напомнила, что занимается благотворительностью, помогает больным детям и пожилым людям.

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