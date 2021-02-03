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Один человек погиб в результате ДТП с маршруткой в Санкт-Петербурге
Фото: mos.ru

Один человек погиб в результате ДТП с маршруткой в Санкт-Петербурге

Кирилл Николаев

Происшествия

Один человек погиб и четверо пострадали после ДТП с участием маршрутного такси в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 3 февраля, сообщили в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу.

Инцидент произошел в Курортном районе города на Приморском шоссе.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося. На месте аварии работают экстренные службы, сообщает РИА Новости.

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