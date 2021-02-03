Дерматолог рассказала, какие болезни может вызвать сухость кожи

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Сухость кожи может спровоцировать ряд заболеваний. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Екатерина Вертиева.

По словам эксперта, сухость кожи может повлиять на возникновение экземы и атопического дерматита. С виду безобидные, такие заболевания могут доставить множество неудобств человеку, поскольку часто сопровождаются высыпаниями на коже, шелушение и зудом.

— А уже это, в свою очередь, приводит к недосыпанию, возникновению неврозов и даже депрессии. Прежде всего, стоит различать сухую кожу и обезвоженную. При последнем достаточно восполнять и поддерживать уровень жидкости в организме,— отметила Вертиева.

А вот при врожденной сухости важно пользоваться специальными лечебными кремами и эмульсиями, чтобы хорошо напитывать кожу.

— Применение этих средств может привести к облегчению симптомов атопического дерматита и экземы, а также предотвратить их обострение в осенне-зимний период, — подчеркнула врач.

Она объяснила, что сухость кожи — это генетически обусловленный фактор, потому повлиять на ее причины невозможно. Однако при правильном уходе можно полностью устранить неприятные эффекты, сообщает 5-tv.ru.

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