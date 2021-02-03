Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Дерматолог сообщила о проблеме, на которую указывают красные родинки
Фото: pixabay.com

Дерматолог сообщила о проблеме, на которую указывают красные родинки

Юлия Курганова

Здоровье

Дерматолог Олеся Маркелова сообщила, что красные родинки на теле могут говорить о проблемах с печенью.

Она отметила, что люди часто путают их с любыми красными точками, которые могут быть связаны с сосудистыми нарушениями, а также аллергическими проявлениями. Красная родинка — ангиома — это маленькое сосудистое разрастание, которое немного возвышается на коже.

— Самая первая причина, на которую нужно обратить внимание, это, безусловно, нарушение со стороны печени. Страдает она из-за разных факторов. Самый часто встречаемый — это застой желчи, — рассказала врач.

Она уточнила, что данная проблема может быть вызвана токсичной нагрузкой среды — тяжелыми металлами и вирусными инфекциями. Также красные родинки могут появляться из-за приема антидепрессантов и гормональных препаратов.

Дерматолог отметила, что само по себе появление красных родинок не опасно, хотя обратить внимание на работу печени стоит. По словам медика, чаще всего людям не нравится визуально, как выглядят такие изменения на коже.

Маркелова посоветовала для удаления таких родинок обратиться к лазерной хирургии, предварительно проконсультировавшись с врачом, передает Пятый канал.

Читайте также: Покраснение ладоней назвали признаком смертельно опасной болезни

болезньродинкидерматология
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вместо эмоций один сплошной мат

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Родитель, учитель, советник: кто отвечает за воспитание детей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Назло русским умереть от ковида

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек беспримерной верности: памяти Василия Ланового

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Вот она — национальная идея

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не на тех нападаете: как защитить врачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Спасет ли сепарация семью

Все мнения
О проекте