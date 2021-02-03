Дерматолог сообщила о проблеме, на которую указывают красные родинки

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Дерматолог Олеся Маркелова сообщила, что красные родинки на теле могут говорить о проблемах с печенью.

Она отметила, что люди часто путают их с любыми красными точками, которые могут быть связаны с сосудистыми нарушениями, а также аллергическими проявлениями. Красная родинка — ангиома — это маленькое сосудистое разрастание, которое немного возвышается на коже.

— Самая первая причина, на которую нужно обратить внимание, это, безусловно, нарушение со стороны печени. Страдает она из-за разных факторов. Самый часто встречаемый — это застой желчи, — рассказала врач.

Она уточнила, что данная проблема может быть вызвана токсичной нагрузкой среды — тяжелыми металлами и вирусными инфекциями. Также красные родинки могут появляться из-за приема антидепрессантов и гормональных препаратов.

Дерматолог отметила, что само по себе появление красных родинок не опасно, хотя обратить внимание на работу печени стоит. По словам медика, чаще всего людям не нравится визуально, как выглядят такие изменения на коже.

Маркелова посоветовала для удаления таких родинок обратиться к лазерной хирургии, предварительно проконсультировавшись с врачом, передает Пятый канал.

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