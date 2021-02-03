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Столичных автомобилистов предупредили о гололеде на дорогах
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Столичных автомобилистов предупредили о гололеде на дорогах

Анастасия Волоснова

Город

Московских водителей призвали быть внимательнее на дорогах из-за гололеда. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

— В этот зимний день облачно и снежно, а местами гололед, что не очень хорошо для водителей. Будьте внимательны на дорогах, снижайте скорость и держите дистанцию, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что сильнее всего движение затруднено на Варшавском шоссе и ТТК, а также на Тульской эстакаде и на Проспекте Андропова в сторону области.

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