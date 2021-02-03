«Беспрецедентно»: политолог высказался о санкциях против украинских телеканалов

Фото: president.gov.ua / Пресс-служба администрации президента Украины

Политический обозреватель Владимир Корнилов прокомментировал ситуацию с санкциями против украинских телеканалов. По его мнению, власти Украины попирают все принципы демократического общества. Об этом сообщает ФАН.

— Это беспрецедентный шаг для любого государства — в особенности для того, которое говорит «о движении в сторону Европы», — пояснил Владимир Корнилов.

По его мнению, президент Владимир Зеленский взял на себя функции суда и следствия, не взирая на право средств массовой информации на обжалование подобных мер.

Тем временем блогер, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян предположил в беседе с Nation News, что украинский лидер может предпринять попытку полностью «ликвидировать» своих политических противников.

По его мнению, санкций против собственных граждан в украинской политике еще не было. Этими мерами Владимир Зеленский только подорвал собственный авторитет. При этом украинскую оппозицию, по словам Вадима Манукяна, могут ждать тяжелые времена.

Ранее стало известно, что в отношении каналов «112.Украина», «NewsOne» и ZIK введены санкции. В результате после вступления запрета в силу они прекратили свое вещание. Помимо того, эти санкции подразумевают торговые операции компаний, аннулирование или приостановку их лицензий и блокировку активов.

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