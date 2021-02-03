Семнадцать человек погибли при столкновении автобусов в Гане
На севере Ганы столкнулись два автобуса. Об этом в среду, 3 февраля, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местную полицию.
Авария произошла на автомагистрали, которая соединяет города Кумаси и Тамале. В результате погибли 17 человек, 44 получили ранения. Пострадавших госпитализировали в ближайшую больницу.
Полиция Ганы выясняет все обстоятельства случившегося.
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