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Семнадцать человек погибли при столкновении автобусов в Гане
Фото: pixabay.com

Семнадцать человек погибли при столкновении автобусов в Гане

Кирилл Николаев

Происшествия

На севере Ганы столкнулись два автобуса. Об этом в среду, 3 февраля, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местную полицию.

Авария произошла на автомагистрали, которая соединяет города Кумаси и Тамале. В результате погибли 17 человек, 44 получили ранения. Пострадавших госпитализировали в ближайшую больницу.

Полиция Ганы выясняет все обстоятельства случившегося.

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