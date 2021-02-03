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США поддержали решение властей Украины о санкциях в отношении трех телеканалов
Фото: flickr.com / eric lynch

США поддержали решение властей Украины о санкциях в отношении трех телеканалов

Кирилл Николаев

В мире

США поддерживают решение Киева о санкциях в отношении трех телеканалов. Об этом в среду, 3 февраля, сообщили на странице посольства США на Украине в социальной сети Facebook.

Отмечается, что власти США поддерживают усилия по противодействию якобы злонамеренного влияния России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал постановление о введении ограничений в отношении депутата Верховной рады из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, а также восьми компаний, которые являются учредителями телеканалов 112, ZIK и Newsone сроком на пять лет. Пресс-секретарь украинского лидера заявила, что эти меры связаны с якобы подтвержденным финансированием этих каналов из России.

Читайте также: Украинская оппозиция планирует начать процедуру импичмента Зеленского

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