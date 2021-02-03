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Украинская оппозиция планирует начать процедуру импичмента Зеленского
Фото: president.gov.ua/Пресс-служба администрации президента Украины

Украинская оппозиция планирует начать процедуру импичмента Зеленского

Кирилл Николаев

В мире

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» начнет процедуру импичмента президента Владимира Зеленского. Об этом в среду, 3 февраля, заявил сопредседатель фракции Вадим Рабинович во время заседания в Верховной раде.

По его словам депутата, Зеленский «поиздевался над избирателями и страной».

— В ближайшее время мы проведем чрезвычайный съезд партии, который определит наши дальнейшие шаги, — цитирует Рабиновича РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал постановление о введении ограничений против депутата Верховной Рады из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, а также восьми компаний, которые являются учредителями телеканалов 112, ZIK и Newsone сроком на пять лет.

Читайте также: В Кремле осудили блокировку Зеленским ряда украинских телеканалов

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