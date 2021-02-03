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В Кремле осудили блокировку Зеленским ряда украинских телеканалов
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Кремле осудили блокировку Зеленским ряда украинских телеканалов

Виктория Родимкина

Внешняя политика

В Кремле осуждают блокировку ряда украинских телеканалов, на эту ситуацию должна обратить внимание ОБСЕ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 3 февраля.

— Мы можем только осудить эти действия украинской власти. Безусловно, ограничение и даже запрет деятельности телеканалов — это то, что не соответствует ни международным стандартам, ни в общем понимании свободе СМИ, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Дмитрий Песков отметил, что на подобные события должны реагировать такие организации как ОБСЕ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал постановление о введении ограничений против депутата Верховной Рады из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, а также восьми компаний, которые являются учредителями телеканалов 112, ZIK и Newsone сроком на пять лет.

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