Движение в районе станций Калужско-Рижской линии метро восстановят к утру 4 февраля

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Россия, Москва, Профсоюзная улица Карта всех событий

Ночью со среды, 3 февраля, на четверг, 4 февраля, начнут снимать ограничения движения в районе станций Калужско-Рижской линии метро. Об этом рассказала в своем Telegram-канале пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

Ранее маршруты были изменены из-за прокладки тоннеля будущей Большой кольцевой линии. В среду строительные работы были завершены.

В департаменте отметили, что уже утром в четверг, 4 февраля, автомобилисты смогут двигаться по привычным маршрутам. Рабочие восстановят движение, убрав обособления выделенных полос. Кроме того, на дорогах отменят временные запреты на маневры и парковки.

Отмечается, что на время строительства БКЛ для оранжевой ветки удалось сохранить полный объем трафика по Профсоюзной улице.

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