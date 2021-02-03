Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Движение в районе станций Калужско-Рижской линии метро восстановят к утру 4 февраля
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Движение в районе станций Калужско-Рижской линии метро восстановят к утру 4 февраля

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Профсоюзная улица Карта всех событий

Ночью со среды, 3 февраля, на четверг, 4 февраля, начнут снимать ограничения движения в районе станций Калужско-Рижской линии метро. Об этом рассказала в своем Telegram-канале пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

Ранее маршруты были изменены из-за прокладки тоннеля будущей Большой кольцевой линии. В среду строительные работы были завершены.

В департаменте отметили, что уже утром в четверг, 4 февраля, автомобилисты смогут двигаться по привычным маршрутам. Рабочие восстановят движение, убрав обособления выделенных полос. Кроме того, на дорогах отменят временные запреты на маневры и парковки.

Отмечается, что на время строительства БКЛ для оранжевой ветки удалось сохранить полный объем трафика по Профсоюзной улице.

Читайте также: Столичных автомобилистов предупредили о гололеде на дорогах

автомобилистамстроительство БКЛдвижение
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Нобелевская премия мира — да кому она нужна

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не отрекаются, любя»: жертвы любовного треугольника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Мы есть то, что мы едим

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Почему дорожают ЖКУ

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Исторической науке грозит опасность

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пернатый спецназ: как птицы мира помогли победить в войне

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Астролог, дай прогноз получше

Все мнения
О проекте