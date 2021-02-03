Народный календарь. Как 4 февраля узнать, каким будет муж

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В этот четверг, 4 февраля, православные христиане почитают память апостола от семидесяти Тимофея. Он был любимым учеником апостола Павла. В народе этот день называли Тимофей-полузимник.

В этот день незамужние девушки ложились на снег и гадали, каким будет их будущий муж. Если на следующее утро фигура на снегу ровная. То муж будет спокойным, если нет, то супруг будет скандалистом. Наши предки верили, что 4 февраля — один из самых холодных дней в году, поэтому люди старались не выходить из дома и проводить время за разговорами.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Как 4 февраля узнать, каким будет муж

Приметы погоды гласили, что если в полдень видно солнце, то весна будет погожая и ранняя, а если вспотели рамы, то скоро потеплеет.

В этот день отмечается день рождения резиновых калош и национальный день домашнего супа в США.

299 лет назад Петр I своим указом утвердил «Табель о рангах». 164 года назад научной общественности впервые представили неандертальца.

77 лет назад ученые доказали, что носителем наследственной информации является ДНК.

В этот день родились русский писатель Михаил Пришвин, Маршал Советского Союза Климент Ворошилов, актер Игорь Кваша, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Именины отмечают Ефим, Тимофей, Иосиф, Макар, Петр, Николай, Иван, Гавриил, Георгий, Анастасия.

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