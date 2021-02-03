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Стали известны номинанты на премию «Золотой глобус»
Фото: www.rutoday.com

Стали известны номинанты на премию «Золотой глобус»

Никита Абрамов

Кино

«Отец», «Чикагская семерка», «Земля кочевников», «Манк» и «Девушка, подающая надежды» номинированы на кинопремию «Золотой глобус» в категории «Лучшая драма».

Номинантов премии Ассоциации зарубежной прессы Голливуда объявили на сайте кинопремии во время онлайн-трансляции. Известно, что 78-я церемония награждения пройдет 28 февраля.

За первенство в категории «Лучший мюзикл/комедия» будут бороться «Борат 2», «Гамильтон», «Зависнуть в Палм-Спрингс», «Выпускной» и «Мьюзик».

В 2020 году обладателями «Золотого глобуса» стали «1917», «Однажды в Голливуде», «Паразиты», «Наследники» и «Дрянь».

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