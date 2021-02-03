Движение на участке Дмитровского шоссе ограничили до конца 2023 года
Россия, Москва, Дмитровское шоссе Карта всех событий
Из-за строительных работ было ограничено движение на участке Дмитровского шоссе до конца 2023 года. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.
Проезд будет ограничен в сторону области до 31 декабря 2023 года. Строительные работы будут проходить на участке от Люблинской улицы до первого строения, дома 133 по Дмитровскому шоссе.
Отмечается, что ограничения будут действовать круглосуточно. Они коснутся трех полос, однако за счет обустройства объездной дороги ширина дороги будет сохранена.
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