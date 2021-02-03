Движение на участке Дмитровского шоссе ограничили до конца 2023 года

Фото: «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Дмитровское шоссе Карта всех событий

Из-за строительных работ было ограничено движение на участке Дмитровского шоссе до конца 2023 года. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

Проезд будет ограничен в сторону области до 31 декабря 2023 года. Строительные работы будут проходить на участке от Люблинской улицы до первого строения, дома 133 по Дмитровскому шоссе.

Фото: Информационный центр Транспортного комплекса города Москвы

Отмечается, что ограничения будут действовать круглосуточно. Они коснутся трех полос, однако за счет обустройства объездной дороги ширина дороги будет сохранена.

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