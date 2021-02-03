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Полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля Росгвардии в Москве
Фото: https://pixabay.com

Полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля Росгвардии в Москве

Кирилл Николаев

Происшествия

Полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля Росгвардии в воскресенье, 31 января. Об этом в среду, 3 февраля, сообщили на сайте МВД России по Москве.

Отмечается, что полиция задержала 26-летнего мужчину. Он подозревается в поджоге колеса служебного автомобиля Росгвардии во время проведения несанкционированной акции. Пожар был локализован. В результате инцидента никто не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

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