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Глава РФПИ рассказал, когда «Спутник V» может получить одобрение на применение в ЕС
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Глава РФПИ рассказал, когда «Спутник V» может получить одобрение на применение в ЕС

Кирилл Николаев

Здоровье

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» может быть одобрена к применению в Евросоюзе в марте. Об этом в среду, 3 февраля, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия–1».

По его словам, документы на одобрение препарата поданы в Европейскую медицинскую ассоциацию.

— Этот процесс рассмотрения, я думаю, может занять февраль, может начало марта, но на такое одобрение мы подали, — отметил Дмитриев.

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком в 21 день. Эту вакцину, помимо России и Белоруссии, в рамках ускоренной процедуры уже зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Венгрии, Алжире, Палестине, ОАЭ, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Гвинее, Иране, Тунисе, Мексике и Армении.

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