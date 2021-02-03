«Нам и так красиво»: Гузеева показала родимое пятно на руке дочери

Фото: Youtube.com / Красный квадрат

Телеведущая Лариса Гузеева поделилась с поклонниками фотографией своих кулинарных достижений. В кадр попала рука ее дочери Ольги Бухаровой, на коже которой заметно родимое пятно.

— На пальце родимое пятно. Знаю, что можно убрать лазером, но нам и так красиво, — подписала Гузеева пост в своем Instagram-аккаунте.

Поклонники с пониманием отнеслись к красному пятну на пальце.

«У моей мамочки пятно на щеке. Ну и что? Она красавица»; «Ваша дочь мне все больше и больше нравится»; «Родимое пятно прекрасно выглядит», — написали поклонники в комментариях.

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