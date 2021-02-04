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Наталья Сергунина: Более 8 тысяч москвичей присоединились к клубу молодых предпринимателей
Фото: Пресс-служба правительства Москвы

Наталья Сергунина: Более 8 тысяч москвичей присоединились к клубу молодых предпринимателей

Анастасия Волоснова

Город

Участниками клуба молодежного предпринимательства Business Update стали 8,2 тысячи человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

В рамках Business Update молодые предприниматели осваивают навыки ведения бизнеса. Им помогают видеолекции от ведущих экспертов, встречи с опытными бизнесменами и представителями столичных департаментов.

— Некоторые из них благодаря индивидуальной работе и поддержке наставников смогли в разы увеличить доходность своих стартапов. На первых порах экспертов в клубе было всего около 30, а теперь добиться успеха молодежи помогают более 100 опытных бизнесменов, — отметила Наталья Сергунина.

В 2020 году больше всего просмотров набрали образовательные материалы проекта об онлайн-ретейле и маркетплейсах. Молодых предпринимателей также интересовали юридические аспекты работы в бизнесе и командообразование.

— Дополнительные возможности членам клуба дает участие в питч-сессиях: на них начинающие предприниматели могут отточить навыки презентации и получить обратную связь от экспертов, прежде чем выступать перед настоящими инвесторами, — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

После прохождения вебинаров и бесед со специалистами начинающие бизнесмены создают удачные стартапы. Проект помогает им выходить на рынок и находить свою аудиторию.

Участница Business Update Марина Шароварова смогла увеличить доходность своей платформы для шопинга за три месяца работы на 94 процента. Девушка создала доставку с примеркой по всей России и вывела проект за рубеж. По ее словам, лекции помогли определить и увеличить целевую аудиторию, а также проанализировать собственную рекламную стратегию.

Другой участник программы Владимир Гладун смог реализовать проект по созданию электронной доски для репетитора и более чем в 10 раз увеличить его доходность. Дмитрий Беседа выпустил на международный рынок сервис для геймеров. Его программа помогает искать исполнителей услуг в игровых мирах.

Проект Business Update был создан в прошлом году. В 2021 году он продолжит развивать творческий потенциал участников и предлагать решения для продвижения идей молодых предпринимателей.

Читайте также: Новая общественная приемная будет защищать права молодых предпринимателей и даст им возможность реализовать свои идеи

бизнеспредпринимателиНаталья Сергунина
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