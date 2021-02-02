Новая общественная приемная будет защищать права молодых предпринимателей и даст им возможность реализовать свои идеи

Столичный бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева и общественный уполномоченный по защите молодежного предпринимательства Артем Татулов на открытии общественной приемной по защите прав молодых предпринимателей / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Во вторник, 2 февраля, на площадке Роспатента столичный бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева открыла первую общественную приемную по защите прав молодых предпринимателей.

Общественная приемная открыта на площадке Роспатента при участии Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. Особое внимание здесь будет уделено вопросам грамотности молодых предпринимателей в сфере интеллектуальной собственности. Приемная также станет проектным офисом — главным рабочим пространством Молодежной школы уполномоченного по защите прав предпринимателей.

— От тех молодых людей, которые сейчас активно занимаются бизнесом или хотят это делать в будущем, зависит очень много. Как правило, большинство из них проявляют сейчас себя в технологическом предпринимательстве, поэтому мы и выбрали это здание в качестве нашего офиса и штаба, — говорит руководитель молодежной общественной приемной Анна Кровякова. — Теперь любой школьник старше 14 лет, студент колледжа или вуза может прийти сюда со своей идеей или уже готовым проектом и пообщаться с экспертами. На этой площадке будут работать и юристы, и бухгалтеры, которые смогут ответить на их вопросы. Они же помогут решить ребятам возникающие у них проблемы.

Одним из партнеров проекта является Агентство стратегических инициатив, его корпоративный директор Елена Мякотникова рассказала о мерах поддержки, которые они готовы предоставить будущим бизнесменам.

— У нас есть фонд поддержки молодых предпринимателей, который предоставляет финансирование ребятам начиная с 14 лет. Мы готовы рассматривать креативные проекты и выделять на них средства. Кроме того, мы снимаем с ребят всю административно-хозяйственную, юридическую и налоговую нагрузку, а также поможем с запуском собственного бизнеса, — отметила Елена Мякотникова.

В рамках открытия приемной также прошло совещание рабочей группы проектного офиса «Молодежная школа уполномоченного», возглавлял его Артем Татулов. Совсем недавно его назначили общественным уполномоченным по защите молодежного предпринимательства.

— Я уже запустил несколько успешных проектов. Начинал в 14 лет, и теперь у меня достаточно большой портфель реализованных идей. Но есть и те, которые ждут своего часа. Например, бизнес-лагерь для подростков. Эта идея очень нравится всем, и в общественной приемной ее решили растиражировать, — рассказал он.

Уже сейчас на базе приемной будут организованы образовательные курсы для молодежи. В них примут участие не только педагоги, но и серьезные, состоявшиеся предприниматели. Все они будут помогать молодым бизнесменам продвигать идеи и проекты. А уже летом, по завершении учебных курсов, всех участников программы соберут вместе в бизнес-лагере.

СПРАВКА

«Молодежная школа Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве» — это система взращивания предпринимательских талантов от школьной скамьи к собственному бизнесу. А открытая приемная станет проектным офисом — главным рабочим пространством школы. Отличительной характеристикой новой площадки является то, что особое внимание уделят вопросам грамотности молодых предпринимателей в сфере интеллекту.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Минеева, бизнес-омбудсмен в городе Москве:

— Общественная приемная впервые открылась на базе такого серьезного партнера, как Роспатент. Это 19-я по счету и первая в рамках молодежного предпринимательства приемная. Здесь ребята получат практические инструменты для запуска и правовой защиты бизнеса. Мы ставим перед собой цель развить у молодежи предпринимательскую ментальность, дух и правовые компетенции. Сегодня в столичных школах стартовала также и образовательная программа просветительского проекта «Молодежная школа Уполномоченного», где дети узнают основы бизнеса.

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