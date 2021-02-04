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Ученые зафиксировали неожиданное воздействие пандемии на климат Земли
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Ученые зафиксировали неожиданное воздействие пандемии на климат Земли

Ксения Монахова

Общество

Ученые Национального центра атмосферных исследований отметили неожиданный эффект от коронавируса, сказавшийся на климате Земли. Об этом сообщает портал Phys.org.

Отмечается, что благодаря многочисленным локдаунам снизилось количество выбросов загрязняющих веществ. Это в свою очередь привело к небольшому потеплению на планете.

Исследователи отмечают, что краткосрочное нагревание атмосферы происходит из-за того, что люди пользуются аэрозолями, элементы которых попадают в атмосферу и блокируют солнечный свет. Однако благодаря различным ограничениям во время пандемии произошло уменьшение концентрации взвешенных частиц в воздухе. В результате до поверхностей планеты стало доходить больше солнечного света.

В то время как аэрозоли осветляют облака и отражают тепло от Солнца обратно в космос, углекислый газ и другие парниковые газы, наоборот, удерживают тепло на поверхности планеты. Из-за этого повышается температура, что грозит Земле глобальным потеплением.

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