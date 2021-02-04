Антиковидные инструкции создали для столичных предпринимателей

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Для московских предпринимателей подготовили сборник антиковидных инструкций. Так называемый антивирусный пакет разработали в столичном штабе по защите бизнеса совместно с представителями предпринимательского сообщества из разных отраслей.

По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина, во время пандемии коронавируса стало ясно, что бизнесменам необходима помощь в документальном оформлении процесса исполнения различных антиковидных требований.

— Сборник поможет бизнесу разобраться и при необходимости юридически подтвердить принятие мер по соблюдению действующих правил режима повышенной готовности в Москве, — подчеркнул Алексей Фурсин.

Новый документ поможет контрольным органам максимально точно определять, кем именно могли быть допущены нарушения: компанией, индивидуальным предпринимателем или одним из должностных лиц предприятия. В создании оригинального справочника также принимали участие московские органы контроля и надзора. В основу документа легли действующие рекомендации Роспотребнадзора, а также указы мэра столицы, приказы и распоряжения профильных органов исполнительной власти города, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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