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Мужчина с ножом отобрал сумку с продуктами у москвички
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Мужчина с ножом отобрал сумку с продуктами у москвички

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Ферганская улица, 28/7Карта всех событий

Вечером в среду, 3 февраля, на юго-востоке Москвы неизвестный мужчина совершил разбойное нападение на местную жительницу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел на улице Ферганской возле одного из подъездов дома 28/7. Сообщение о происшествии поступило в полицию в 19:43 3 февраля.

Отмечается, что неизвестный, угрожая предметом, похожим на нож, похитил у 42-летней женщины сумку с продуктами и скрылся. По факту нападения проводится проверка.

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