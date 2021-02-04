Мужчина с ножом отобрал сумку с продуктами у москвички
Россия, Москва, Ферганская улица, 28/7Карта всех событий
Вечером в среду, 3 февраля, на юго-востоке Москвы неизвестный мужчина совершил разбойное нападение на местную жительницу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу.
Инцидент произошел на улице Ферганской возле одного из подъездов дома 28/7. Сообщение о происшествии поступило в полицию в 19:43 3 февраля.
Отмечается, что неизвестный, угрожая предметом, похожим на нож, похитил у 42-летней женщины сумку с продуктами и скрылся. По факту нападения проводится проверка.
Читайте также: Мужчине битой проломили голову на юго-востоке Москвы