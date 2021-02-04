Мужчина с ножом отобрал сумку с продуктами у москвички

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Россия, Москва, Ферганская улица, 28/7 Карта всех событий

Вечером в среду, 3 февраля, на юго-востоке Москвы неизвестный мужчина совершил разбойное нападение на местную жительницу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел на улице Ферганской возле одного из подъездов дома 28/7. Сообщение о происшествии поступило в полицию в 19:43 3 февраля.

Отмечается, что неизвестный, угрожая предметом, похожим на нож, похитил у 42-летней женщины сумку с продуктами и скрылся. По факту нападения проводится проверка.

Читайте также: Мужчине битой проломили голову на юго-востоке Москвы